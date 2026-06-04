Что ждет волгоградцев из-за матча Россия — Буркина-Фасо

Развлекать фанатов футбола начнут задолго до его начала. Развлекательная программа стартует уже с 17:00. В это время начнутся мастер‑классы на поле у трибуны А — их проведут Руслан Пименов и Валерий Есипов. Поиграть с известными нападающим и полузащитником смогут все желающие.