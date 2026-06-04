Три региона Черноземья вошли в топ-10 России по росту занятости среди молодежи

Лидером по положительной динамике занятости среди молодых работников стала Кабардино-Балкария (+8,1%, или 15,4 тыс. человек). Далее следуют Ингушетия (+7,1%, +7,5 тыс.) и Крым (+2,9%, +11,7 тыс.). В целом по стране снижение численности работающих россиян до 40 лет стало трендом. Число молодых сотрудников в 2025 году сократилось на 785 тыс. человек, или на 2,4%. Основное снижение занятости среди людей до 40 лет пришлось на группу 30−34 лет, где число работников уменьшилось почти на 8%. Наиболее заметное годовое снижение количества молодых работников зафиксировано в Смоленской области (-8,8%, на 15,7 тыс. человек меньше), Пензенской области (-8%, 21,3 тыс.), Костромской области и Республике Марий Эл (по −7,5%, на 8,2 тыс. и на 11,3 тыс. соответственно).