Вернулись к началу: Что известно о новых поисках семьи Усольцевых

В Красноярском крае начался новый этап поисков пропавшей в прошлом году семьи Усольцевых. В этот раз группа специалистов пойдет максимально близко к туристическому маршруту — все данные указывают на то, что свернуть в сторону путешественники, скорее всего, не могли.
В поисковую группу на этот раз включены 80 человек, в том числе сотрудники СК, полиции, волонтеры, охотоведы и другие специалисты. Доступ посторонних в эту зону полностью закрыт. Участники операции рассчитывают до 9 июня обследовать все возможные места, где могла находиться семья — в том числе каменные россыпи и пещеры.
Пока эксперты не дают прогнозов, каковы шансы на успех новой операции. Поисковики словно вернулись на год назад — этот маршрут уже проверялся на самых первых этапах поиска, однако погодные условия тайги не давали возможности проверить локации, где лежал снежный покров высотой с человека.
Сейчас появился шанс проверить труднодоступные места с большей тщательностью.
По мнению бывшего следователя, полковника МВД в отставке Максима Девятьярова, столь тщательные поиски связаны с широким общественным резонансом. Даже если все летние попытки найти Усольцевых окажутся неудачными, расследование могут лишь на время приостановить и продолжить, как только появятся новые факты или улики.
Семью уже пытались обнаружить с помощью дронов с камерами, но пока представители «ЛизаАлерт» не приводят подробностей.
Несмотря на новую активизацию поисков, основная версия исчезновения семьи остается прежней — несчастный случай.
По словам экс-следователя Девятьярова, слишком много признаков указывают на то, что никакого побега домочадцы не планировали. Если в их истории и замешан криминал, то речь может идти только о похищении. Согласно оценкам экспертов, Усольцевы, скорее всего, попали под сильный дождь и замерзли, когда пытались найти укрытие.