Вернулись к началу: Что известно о новых поисках семьи Усольцевых

По словам экс-следователя Девятьярова, слишком много признаков указывают на то, что никакого побега домочадцы не планировали. Если в их истории и замешан криминал, то речь может идти только о похищении. Согласно оценкам экспертов, Усольцевы, скорее всего, попали под сильный дождь и замерзли, когда пытались найти укрытие.