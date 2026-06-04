В Подмосковье пройдет экологический фестиваль «ЭКО. ФЕСТ»

Экологический фестиваль «ЭКО. ФЕСТ» пройдет 5 июня в Московской области, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Для участников подготовили лекции, интерактивные площадки и творческие активности, которые помогут больше узнать об экологичном образе жизни и современных подходах к обращению с отходами. Для детей проведут творческий конкурс, в котором предложат изобразить будущее планеты. Все участники получат сувениры.
Одним из ключевых направлений фестиваля станет тема раздельного сбора мусора. О том, почему он важен для сохранения окружающей среды и как правильно сортировать отходы, расскажет представитель Рузского регионального оператора. Чтобы участники могли увидеть этот процесс не только в теории, но и на практике, на площадке представят спецтехнику — мусоровоз. Посетителям покажут, как устроена современная система вывоза раздельно собранных отходов. Кроме того, гости смогут подняться в кабину мусоровоза и ближе познакомиться с работой техники, которая ежедневно используется в регионе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.