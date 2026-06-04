В Подмосковье пройдет экологический фестиваль «ЭКО. ФЕСТ»

Одним из ключевых направлений фестиваля станет тема раздельного сбора мусора. О том, почему он важен для сохранения окружающей среды и как правильно сортировать отходы, расскажет представитель Рузского регионального оператора. Чтобы участники могли увидеть этот процесс не только в теории, но и на практике, на площадке представят спецтехнику — мусоровоз. Посетителям покажут, как устроена современная система вывоза раздельно собранных отходов. Кроме того, гости смогут подняться в кабину мусоровоза и ближе познакомиться с работой техники, которая ежедневно используется в регионе.