Ликвидированная АНО «Пермь-36» внесена в перечень организаций террористов и экстремистов

В начале марта 2015 года организация объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края. В конце апреля 2015 года она была внесена в список НКО — «иностранных агентов». Это произошло после проведения внеплановой проверки управлением Минюста по Пермскому краю. Юристы центра пытались отменить решение Минюста в районном суде, но потерпели неудачу. В 2016 году АНО была исключена из ЕГРЮЛ и прекратила существование как юрлицо. После этого организация была исключена из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.