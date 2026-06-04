ФАС о росте цен на билеты летом: «Ощутимого объёма жалоб нет»

«Что касается авиаперевозок в экономклассе, железнодорожных перевозок в плацкартных и общих вагонах — мы следим за ценообразованием. 150 авиамаршрутов находятся на еженедельном контроле, 300 маршрутов — в праздничные дни, — сказал Шаскольский. — Да, действует динамичное ценообразование. У нас какого-то ощутимого объёма жалоб нет. Ничего такого, чтобы отличало этот летний сезон от другого, мы не фиксируем».