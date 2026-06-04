ФАС о росте цен на билеты летом: «Ощутимого объёма жалоб нет»

Федеральная антимонопольная служба не выявила существенного роста цен на авиабилеты и железнодорожные перевозки в начале летнего сезона. Жалоб от пассажиров на эту тему также не поступало. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, пишет ТАСС.
«Что касается авиаперевозок в экономклассе, железнодорожных перевозок в плацкартных и общих вагонах — мы следим за ценообразованием. 150 авиамаршрутов находятся на еженедельном контроле, 300 маршрутов — в праздничные дни, — сказал Шаскольский. — Да, действует динамичное ценообразование. У нас какого-то ощутимого объёма жалоб нет. Ничего такого, чтобы отличало этот летний сезон от другого, мы не фиксируем».
В Калининградской области в апреле сильнее всего подорожал проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поездов дальнего следования (+23,12%) и (+11,66%) соответственно. Такие данные приводил Калининградстат.