Чистая прибыль воронежского завода «Любятово» выросла на 70%, до 850 млн

Валовая прибыль компании увеличилась на 19,5% — с 4,45 млрд до 5,31 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 29,4% — с 6,09 млрд до 7,88 млрд руб. При этом коммерческие расходы сократились на 3% — с 2,34 млрд до 2,27 млрд руб., а управленческие расходы выросли на 6,6% — с 962,1 млн до 1,03 млрд руб.