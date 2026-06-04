«Весь год без учителя»: в школе Волгограда не нашли педагога на 27 тысяч

Как сообщили в администрации Волгограда, привлечь учителей физики из других школ не удалось из-за высокой нагрузки по основному месту работы. В течение года школа размещала вакансии через Центр занятости населения, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, портал «Работа в России» и другие площадки. Новому педагогу готовы предложить зарплату в размере 27 тысяч рублей за ставку в 18 учебных часов. Однако желающих занять должность пока не нашлось, — пишет v1.ru.