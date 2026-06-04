«Весь год без учителя»: в школе Волгограда не нашли педагога на 27 тысяч

В школе № 93 Советского района Волгограда ученики 7-х и 8-х классов весь учебный год проучились без преподавателя физики. Предмет вели не профильные специалисты, а другие учителя-предметники.
Как сообщили в администрации Волгограда, привлечь учителей физики из других школ не удалось из-за высокой нагрузки по основному месту работы. В течение года школа размещала вакансии через Центр занятости населения, Волгоградский государственный социально-педагогический университет, портал «Работа в России» и другие площадки. Новому педагогу готовы предложить зарплату в размере 27 тысяч рублей за ставку в 18 учебных часов. Однако желающих занять должность пока не нашлось, — пишет v1.ru.
«В течение учебного года в 7-х и 8-х классах уроки физики вели учителя-предметники», — пояснили в администрации города.
Для родителей и учеников школы ситуация может измениться уже с нового учебного года. В мэрии сообщили, что с сентября 2026 года школа № 93 планирует принять на работу молодого специалиста.
Ранее сообщалось о лимите подарков школьным учителям.