В Ростовской области бензин АИ-98 подорожал на 35 копеек за неделю

Цена бензина АИ-92 за неделю выросла на 25 коп., до 64,57 ₽ за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 23 коп., до 71,57 ₽ за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 25 коп. и составила 74,37 ₽ за литр.