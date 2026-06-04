В трех городах России состоялся фестиваль «Футбол — школа жизни»

Всероссийский детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни», организованный благотворительным фондом «Под флагом добра», прошел в трех городах России. Проведение таких мероприятий отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в фонде.
В Таганроге фестиваль проходил в шестой раз — он состоялся 16 мая. На поле вышли инклюзивные команды общественных организаций «Мы есть» и «Луч надежды», воспитанники коррекционных школ, а также спортсмены из академии футбольного клуба «Ростов», которые провели мастер-классы для всех желающих. Этот город участвует во всероссийских акциях фонда с 2008 года: за это время предприятия и неравнодушные жители собрали средства, которые позволили вылечить и оздоровить 676 юных жителей.
На федеральной территории «Сириус» фестиваль проводился в течение двух дней и объединил более 300 участников. 22 мая в Научно-технологическом университете «Сириус» прошла викторина «Рассудители мифов» с участием олимпийской дзюдоистки Ксении Чибисовой и экс-защитника ЦСКА Дениса Машкарина, ведущим выступил журналист «Матч ТВ» Кирилл Лемех. А 23 мая 16 команд двух возрастных категорий разыграли кубки фестиваля. Для участников с ОВЗ провели отдельные футбольные мастер-классы.
В Кемерове фестиваль состоялся 1 июня. В соревнованиях участвовали 18 команд из разных муниципалитетов Кузбасса. Воспитанники трех коррекционных учреждений провели инклюзивные матчи. Также были организованы мастер-классы по аэротрубе, пляжному волейболу и плаванию в рамках программы «Умею плавать». Кроме того, состоялась викторина «Рассудители мифов» под руководством журналиста «Матч ТВ» Романа Трушечкина. Экспертами выступили заведующая кафедрой физвоспитания Кемеровского государственного университета Елена Буданова и футболист Виталий Раздаев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.