В трех городах России состоялся фестиваль «Футбол — школа жизни»

В Таганроге фестиваль проходил в шестой раз — он состоялся 16 мая. На поле вышли инклюзивные команды общественных организаций «Мы есть» и «Луч надежды», воспитанники коррекционных школ, а также спортсмены из академии футбольного клуба «Ростов», которые провели мастер-классы для всех желающих. Этот город участвует во всероссийских акциях фонда с 2008 года: за это время предприятия и неравнодушные жители собрали средства, которые позволили вылечить и оздоровить 676 юных жителей.