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Три пляжа в Полесске, Янтарном и Светлогорске не прошли проверку Роспотребнадзора

В водоёмах без санэпидзаключения купаться запрещено.

Три пляжа в Полесске, Янтарном и Светлогорске не прошли процедуру санитарно-эпидемиологической оценки. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

«Пляж в Полесске в районе Полесского канала (ориентир насосная станция № 1), общественный пляж пруда “Янтарное” в ПГТ Янтарный и пляж “Панорама” в Светлогорске по состоянию на 04.06.2026 не прошли процедуру санитарно-эпидемиологической оценки и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в водоёмах, у которых нет санэпидзаключения, купаться запрещено. Это создаёт угрозу жизни и здоровью, возникновению массовых инфекционных заболеваний.

В ведомстве пояснили, что пляжи до начала официального открытия должны пройти соответствующую подготовку для обеспечения безопасности отдыха и купания людей. По состоянию на 4 июня, в Калининградской области официально оборудованы и имеют санэпидзаключение 30 объектов.

Ранее Роспотребнадзор разрешил купаться на официальных пляжах Калининграда. Специалисты выдали санэпидзаключение, подтверждающее безопасность водоёмов. В Калининграде обустроили официальные места для отдыха на озёрах Пелавском, Шенфлизе, Карповском, Голубых, а также бывшем карьере возле СНТ «Мечта».

Купальный сезон официально начался 1 июня. Спасатели дежурят на пляжах, хотя вода в озёрах прогрелась только до 15 градусов. Власти также предупреждают об административной ответственности за купание в неположенном месте. Нарушителям грозит штраф до трёх тысяч рублей.

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