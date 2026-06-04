Три пляжа в Полесске, Янтарном и Светлогорске не прошли проверку Роспотребнадзора

«Пляж в Полесске в районе Полесского канала (ориентир насосная станция № 1), общественный пляж пруда “Янтарное” в ПГТ Янтарный и пляж “Панорама” в Светлогорске по состоянию на 04.06.2026 не прошли процедуру санитарно-эпидемиологической оценки и не имеют санитарно-эпидемиологического заключения», — рассказали в ведомстве.