Воронежец получил 22 года за госизмену и попытку подрыва машины военного

Второй Западный окружной военный суд в Воронеже признал 22-летнего Арсения Короля виновным в госизмене, участии в террористической организации и покушении на совершение теракта. По версии следствия, молодой человек хотел подорвать машину российского военнослужащего. За это подсудимому назначили 22 года лишения свободы с отбыванием пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима. Об этом 4 июня рассказали в региональной прокуратуре.