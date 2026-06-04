Власти рассказали о росте экспорта зерна из Ростовской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Экспорт зерна из Ростовской области с начала текущего года вырос на 37%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Юрий Слюсарь.
«На 14% уже с начала 2026 года вырос экспорт в целом и на 37% — экспорт зерна, что для нас важно, потому что конъюнктура зернового рынка достаточно волатильна, и на ней тоже нужно найти место», — сказал Слюсарь.
Он выразил надежду на хороший урожай и показатели по экспорту в текущем году.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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