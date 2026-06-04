Безработица в Ростовской области снизилась до 2,2%

Она подчеркнула, что на фоне нехватки персонала меняются и подходы работников к выбору работодателя. Если еще несколько лет назад основным фактором при трудоустройстве был уровень заработной платы, то сегодня соискатели все чаще обращают внимание на качество рабочей среды, корпоративные социальные программы и дополнительные гарантии.