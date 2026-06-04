Волгоградцы повторно попросили Бастрыкина обуздать криптоферму

— Мы ранее обращались во все органы и инстанции. Это и администрация, и прокуратура, разного рода надзоры, но отовсюду мы получаем лишь отписки. В декабре прошлого года даже попали на приём к генпрокурору, однако пока что результата никакого нет. Газотурбинные электрогенераторы находятся выше станицы, поэтому, когда они работают, всё оседает на станице. Здесь живёт 420 человек. В основном пенсионеры и инвалиды. Летом на каникулы привозят много детей. Первые несколько улиц станицы страдают больше всего. А здесь из 40 живущих у половины онкология и бронхиальная астма, такие эксперименты над здоровьем людей опасны для их жизни, — добавила жительница Кременской Лидия Васильева.