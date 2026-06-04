Более миллиона жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Тестирование на ВИЧ прошли более миллиона жителей Московской области с начала 2026 года, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин. Предотвращение заболеваний или выявление их на ранней стадии соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«С начала года обследование на ВИЧ в Подмосковье прошли более миллиона человек — почти на 30 тысяч больше, чем годом ранее», — отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Отмечается, что пройти обследование жители могут бесплатно и анонимно. Тестирование доступно в поликлиниках, СПИД-Центре, а также во время выездных профилактических акций.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.