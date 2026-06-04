Присяжные признали виновным жителя Гвардейского района по делу об убийстве ветерана в 2011 году

По версии следствия, ночью 25 января 2011 года 25-летний житель Гвардейского района вместе со знакомым проник в квартиру ветерана. Они избили пенсионера, нанесли удар ножом в шею и задушили, после чего похитили 280 тысяч рублей и государственные награды СССР и России, среди них — орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу». Затем злоумышленники скрылись.