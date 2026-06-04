Суд взыскал с тамбовской фабрики «Ресурса» 108,3 млн в пользу компании депутата

Изначально «Рассказовское» требовало взыскать с птицефабрики 212,9 млн руб. задолженности по договору поставки зерновых, бобовых и масличных культур от 17 января 2024 года. Однако суд удовлетворил требования частично, взыскав основной долг в размере 105,2 млн руб., пени за просрочку — 3,1 млн руб., а также судебные расходы по уплате госпошлины в сумме 1 млн руб. Суд также постановил взыскивать с ответчика пени с 4 июня 2026 года по день фактической оплаты основного долга в размере 0,02% за каждый день просрочки.