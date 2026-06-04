Воронежские ГАИшники пришли на выручку попавшему в беду водителю

Рядом с машиной находился взволнованный 20-летний водитель. Он рассказал, что его автомобиль внезапно заглох и больше не заводился. Как он полагал, из-за сгоревшей катушки зажигания. Автоинспекторы отбуксировали машину в безопасное место, чтобы предотвратить ДТП, а после помогли водителю устранить поломку.