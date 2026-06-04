Что запрещено на Левона Огуречника, 5 июня 2026 года

Так что 5 июня можно выйти на субботник (или хотя бы не бросить фантик мимо урны) и задуматься: а не верю ли я в какую-нибудь ерунду? Может, «акулы не болеют раком» (нет, болеют) или «волосы растут быстрее, если их часто стричь» (нет, не растут)?