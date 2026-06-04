К потере денег и удачи! Что запрещено на Левона Огуречника, 5 июня 2026 года

День 5 июня в светском календаре — это день, когда спасение планеты встречается с абсурдом в головах, соседство глобальной ответственности и человеческой глупости.
Всемирный день охраны окружающей среды — о том, как мы губим общий дом и пытаемся его спасти.
А праздник популярных заблуждений — о том, как мы губим истину и верим в то, чего нет. Один праздник — о кризисе природы, другой — о кризисе мышления. И оба — о необходимости включать голову.
5 июня 1972 года: день, когда мир проснулся.
Всемирный день окружающей среды был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1972 года. Дата выбрана не случайно: 5 июня 1972 года в Стокгольме открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды — первая в истории встреча глав государств, посвящённая экологии.
Поводом послужило «Ментовское обращение» (названное по месту принятия — город Ментона во Франции, фр. Message de Menton) — документ, подписанный 2200 деятелями науки и культуры из 23 стран. Они предупреждали: «Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами». На конференции присутствовали представители 113 государств, включая СССР. Итогом стало создание ЮНЕП — Программы ООН по окружающей среде.
Первый День окружающей среды отметили в 1973 году под девизом «Only One Earth» — «Земля у нас одна». С тех пор праздник приобрел глобальный масштаб: в 2025 году его тема — борьба с пластиковым загрязнением, а принимающей страной стала Южная Корея.
Интересно, что Россия пошла дальше: в 2007 году Указом Президента 5 июня был объявлен Днём эколога — профессиональным праздником всех, кто занимается охраной природы.
Пётр I, берёзы и разумное потребление.
Традиции охраны природы в России — не вчерашнего дня. В 1703 году Пётр I издал «Указ о сбережении лесов». Вырубка вокруг рек запрещалась, а за нарушение грозила смертная казнь. В 1718 году «Морским регламентом» запретили сбрасывать мусор в реки и каналы. На Дону даже в колокола не звонили, когда рыба шла на нерест, — так берегли нерестилища.
Сегодня в День эколога по всей стране проходят субботники, посадки деревьев, экологические уроки и акции по раздельному сбору мусора. Главный посыл: маленькие шаги каждого складываются в большие перемены.
Праздник заблуждений: почему мы верим в чушь.
Второй праздник — неофициальный, но от этого не менее показательный. Есть версия, что 5 июня — день, когда можно открыто признаться: мы верим в глупости. Или — высмеять те заблуждения, которые стали частью массовой культуры.
Классический пример массового заблуждения — английские календарные бунты 1752 года. Когда Британия перешла с юлианского на григорианский календарь, из календаря «исчезли» 11 дней. Народ вышел на улицы с криками: «Отдайте нам наши одиннадцать дней!» — уверенные, что правительство украло часть их жизни. Художник Хогарт запечатлел этот абсурд в своей знаменитой картине.
Самые популярные мифы: от Наполеона до акульих плавников.
В мире существует масса заблуждений, в которые верят миллионы:
Наполеон был низкого роста? Миф. Его рост составлял около 168−169 см — среднестатистический для француза того времени. Путаница возникла из-за разницы между французскими и британскими дюймами.
Человек использует только 10% мозга? Нет. Нейровизуализация показывает, что мы задействуем практически все участки мозга в течение дня.
Сахар делает детей гиперактивными? Не подтверждено наукой. Многочисленные исследования не нашли связи между потреблением сахара и поведением детей.
Вкусовая карта языка? Ложь. Рецепторы всех вкусов распределены по всей его поверзности.
Почему мы верим в мифы?
Психологи объясняют: человеческий мозг экономит энергию и любит простые объяснения. Сложную истину заменить яркой, простой и запоминающейся ложью — естественная когнитивная ловушка. Праздник популярных заблуждений — ироничное напоминание: проверяйте факты, не доверяйте слухам и не повторяйте чужих глупостей.
Два этих праздника на одной дате — два зеркала. Одно показывает планету, задыхающуюся от мусора, выбросов и безответственности. Другое — наше сознание, задыхающееся от мифов, стереотипов и готовности верить в любую чушь.
Так что 5 июня можно выйти на субботник (или хотя бы не бросить фантик мимо урны) и задуматься: а не верю ли я в какую-нибудь ерунду? Может, «акулы не болеют раком» (нет, болеют) или «волосы растут быстрее, если их часто стричь» (нет, не растут)?
Планета и истина — две хрупкие вещи, которые легко разрушить и трудно восстановить. Но начинать можно с малого: не мусорить и не распространять фейки. А 5 июня — особенно.
Огуречник и конопляник.
В церковном календаре 5 июня — день памяти святителя Леонтия, епископа Ростовского (XII век), который прославился просвещением язычников и мученической кончиной. Он получил образование в Константинополе, где принял постриг, а вернувшись, ревностно проповедовал христианство, просвещал детей и боролся с язычеством, за что пострадал от язычников. В народе его почитали как покровителя земледельцев и защитника невинно обиженных.
В народном календаре этот день получил яркие названия: Левон Огуречник, Левон Конопляник, Леонтий — огуречник и конопляник.
Этот день наши предки считали последним сроком посадки огурцов и конопли — культур, имевших огромное хозяйственное значение. Крестьяне говорили: «На Левона сади огурцы — засол крепким будет», «Кто опоздал с посадкой — остался с пустыми грядками».
Второе название — «Конопляник» — связано с тем, что 5 июня завершали сев конопли. Из её стебля добывали пеньку для верёвок и тканей, из семян делали масло, использовали в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка».
Традиции 5 июня.
Самая важная традиция дня — посадка огурцов в строжайшей тайне. Крестьяне верили: если кто-то посторонний увидит процесс, огурцы вырастут горькими, жёлтыми или пустыми внутри. Женщины выходили на огород ранним утром, работали молча и никому не рассказывали о своей работе.
Особое место занимало пасхальное яйцо — мощный символ жизни и плодородия: в лунку вместе с семенами клали мятую скорлупу освящённого пасхального яйца — это помогало растениям окрепнуть; в семена для посева конопли клали целое пасхальное яйцо, а затем разбрасывали скорлупу по полю, приговаривая: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо»; если во время работы случайно выпало яйцо и разбилось — это считалось дурным знаком, предвещавшим плохие новости.
Девушки в этот день плели венки из берёзовых веток и бросали их в воду. Если венок плыл — это считалось добрым знаком, предвещавшим удачу и скорое замужество. Если тонул — к несчастью.
В некоторых регионах гадали на суженого, пуская по воде венки из полевых цветов, как на Троицу.
Задобрить домового.
5 июня воспринимался как граница между весной и летом. Считалось, что земля к этому времени отдала всё лучшее, и всё, что посеяно до этого дня, принесёт богатый урожай.
Хозяйки наводили чистоту в доме и дворе, чтобы лето прошло спокойно и без бед.
Хозяева приводили в порядок инвентарь, складывали инструменты, подводили итоги весеннего труда.
Люди благодарили землю за труд весны и просили благополучия на лето.
Как и в другие «пограничные» дни, принято было задобрить домового, оставив ему угощение за печкой или в укромном углу — кусочек хлеба с солью или кашу.
Запреты на Левона огуречника.
Чего категорически нельзя было делать 5 июня.
Смотреть на чужую работу. Считалось, что наблюдатель привлекает в свою жизнь беду, а работа того, за кем подглядывают, обречена на провал.
Начинать ремонт и новые дела — всё придётся переделывать; переезды и стройки сулили неудачу.
Мыть голову и пользоваться чужими вещами — особенно расчёсками, чтобы не заболеть и не навлечь беду.
Ловить птиц и мешать их пению — обижать пернатых — к несчастью.
Свистеть — в доме, на улице или в поле — к потере денег и удачи.
Ссориться, ругаться, сквернословить — день способен «отзеркалить» настроение, и зло вернётся вдвойне.
Рассказывать о планах, мечтах и снах — иначе всё пойдёт наперекосяк.
Считать деньги и давать в долг — к убыткам и финансовым потерям.
Сидеть на углу стола — к одиночеству.
В сухом остатке для этнографа: 5 июня (Левон Огуречник) — это день аграрного календарного рубежа, когда завершались весенние полевые работы, а всё внимание переключалось на защиту и культивацию уже посаженного.
Центральное место занимает культ святого Леонтия, чей день помогал крестьянам осмыслить переход от сева к летнему уходу за растениями. «Огуречная магия» с тайной посадкой и использованием пасхального яйца — яркий пример аграрной магии, где плодородие земли связывалось с символикой жизни и воскресения. Завершение работ и приведение в порядок дома и инвентаря — не просто хозяйственная необходимость, а ритуал «закрытия» одного этапа и подготовки к следующему.
Запрет смотреть на чужую работу — архаичная форма защиты от «дурного глаза» и зависти. Многочисленные запреты (на мытьё головы, на свист, на ссоры, на рассказы о планах) связаны с представлением о том, что в этот «пограничный» день перехода от весны к лету человек особенно уязвим, и любое неверное действие может навредить будущему урожаю и благополучию семьи на всё оставшееся лето.
Как прожить 5 июня.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать к современной жизни. Вот несколько простых идей:
1. «Завершите» свои посевные. Если у вас есть дача или огород — 5 июня последний срок посадки огурцов. Посадите их с добрыми мыслями, по возможности скрывшись от любопытных глаз. Если огорода нет — «завершите» какой-нибудь проект, который долго тянулся. По народной мудрости, начатое вовремя — делается в срок.
2. Приготовьте что-нибудь с яйцом. Следуя древней традиции, используйте яйца в завтраке или выпечке. Помните, что яйцо — символ жизни и плодородия, и ваша трапеза станет маленьким ритуалом привлечения благополучия.
3. Сделайте уборку, но не переусердствуйте. Наведите порядок в доме и на рабочем столе, но не начинайте капитальный ремонт или переезд — по приметам, это к неудаче. Пусть день будет днём «лёгкого наведения порядка», а не глобальной перестройки.
4. Выйдите на природу и послушайте пение птиц. 5 июня — последний день, когда можно слушать соловьёв, не опасаясь навлечь беду. Сходите в парк, насладитесь пением пернатых — это успокаивает и поднимает настроение.
5. Девушкам — сплетите венок из берёзовых веток (если есть возможность). Этот красивый обряд помогает загадать желание и почувствовать связь с природой. Венок можно просто поставить на стол или повесить на стену.
6. Не ссорьтесь, не свистите и не рассказывайте о планах. Проведите день в мире с собой и близкими. Помните: день способен «отзеркалить» настроение, и зло вернётся вдвойне. Сохраните свои мечты и планы в тайне — по поверью, это поможет им сбыться.
7. Не мойте голову (хотя бы сегодня). Забавный, но легко соблюдаемый запрет. Отложите мытьё головы на другой день — чтобы не «заболеть» и не «смыть» удачу.
8. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: много ли оводов или комаров? Цветёт ли боярышник? Как ведут себя муравьи? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 5 июня:
Много оводов — к богатому урожаю огурцов.
Цветущий боярышник — к суровой, морозной зиме.
Обильное цветение рябины — к хорошему урожаю конопли и к суровой зиме.
Муравьи активно строят муравейники — к сухому и ясному лету.
Мошкара и комары вьются столбом — к погожей, солнечной погоде.
Лягушки громко квакают — к потеплению.
Трава сильно пахнет с утра — к дождю.
Душный восход солнца — к непогоде.
Жаркий день без осадков — зима будет с метелями.
Туман на рассвете стелется низко — к урожайному году.
Звёзды тусклые ночью — к дождю.