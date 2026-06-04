В поселке Берёзовом на Кубани построили новый образовательный комплекс

Площадь комплекса — более 23 тыс. кв. м. В нем смогут учиться до 1550 школьников. Внутри здания предусмотрена вся необходимая инфраструктура для работы, творчества и внеурочной деятельности. Так, в комплексе оборудованы два актовых зала на 306 и 646 мест, а также обеденная зона на 775 посадочных мест.