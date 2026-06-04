В поселке Берёзовом на Кубани построили новый образовательный комплекс

Новый образовательный комплекс появился в поселке Берёзовом Краснодарского края, сообщили в департаменте строительства региона. Работы прошли по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Площадь комплекса — более 23 тыс. кв. м. В нем смогут учиться до 1550 школьников. Внутри здания предусмотрена вся необходимая инфраструктура для работы, творчества и внеурочной деятельности. Так, в комплексе оборудованы два актовых зала на 306 и 646 мест, а также обеденная зона на 775 посадочных мест.
Помимо этого, для школьников создали условия для практико-ориентированного обучения. В здании оборудовали лабораторию 3D-моделирования и прототипирования, кабинет проектной и исследовательской деятельности, а также пространство для занятий эстетикой и светской этикой.
Отдельное внимание уделили спортивному блоку. В образовательном комплексе разместили четыре спортивных, тренажерный и хореографический залы, а также зал лечебной физкультуры. Для младших классов дополнительно предусмотрели две универсальные игровые комнаты, которые можно будет использовать для организации продленного дня.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.