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Сборная России приступила к тренировке на «Волгоград Арене»

Всего через несколько часов после приземления самолета со сборной России в Волгограде и.

Всего через несколько часов после приземления самолета со сборной России в Волгограде и встречи команды в гостинице футболисты приступили к тренировке на «Волгоград Арене». Первые 15 минут, сообщает ИА «Высота 102», прошли в присутствии представителей прессы.

— Тренировка началась с разминки. Получив план на тренировку команды начали отрабатывать комбинацию фланговой атаки. После передачи в край игрок атаки обыгрывал фишки и делал навес в штрафную площадь. Правый край облюбовали Менгиян Бивеев и Антон Миранчук. После 15 минут прессу попросили удалиться, — сообщает спортивный обозреватель «Высоты 102» Александр Веселовский.

После тренировки наставник российской сборной Валерий Карпин и братья Миранчуки примут участие в пресс-конференции.

Встреча сборных России и Буркина-Фасо стартует 5 июня в 20.00 по московскому времени. Как ранее сообщала уже «Высота 102», практически все билеты на стадион раскуплены — осталось всего несколько сотен. По последним данным, желающие посетить матч еще могут купить у официального онлайн-оператора билеты по ценам от 400 рублей.