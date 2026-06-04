Сборная России приступила к тренировке на «Волгоград Арене»

Встреча сборных России и Буркина-Фасо стартует 5 июня в 20.00 по московскому времени. Как ранее сообщала уже «Высота 102», практически все билеты на стадион раскуплены — осталось всего несколько сотен. По последним данным, желающие посетить матч еще могут купить у официального онлайн-оператора билеты по ценам от 400 рублей.