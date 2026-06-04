Сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня. Подробности приводит БелТА.
«После спокойного начала лета июнь решает изменить характер развития погодных процессов, продолжая поставлять теплый и влажный воздух южных широт, и будет создавать неустойчивость в атмосфере», — заметили в Белгидромете.
Этому поспособствуют атмосферные фронты, которые провоцируют формирование очагов кучево-дождевой облачности.
«Поэтому в ближайшее время вместо солнечных очков, вероятнее всего, главным аксессуаром белорусов станет зонт. Ведь количество и интенсивность осадков существенно увеличится», — отмечают синоптики.
В пятницу, 5 июня, по западу страны ожидаются кратковременные дожди. Местами днем по западной части прогнозируются сильные ливни, грозы. Вероятен слабый туман. В дневные часы по западу будет сильный шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +7 градусов по восточной части и до +16 градусов по западной. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.
В республике в период с 6 по 10 июня будет преобладать теплая, но с осадками погода. Из-за влияния фронтальных разделов, а также неустойчивых воздушных масс в большинстве районов прогнозируются дожди различной интенсивности.
А с 6 по 8 июня в отдельных районах Беларуси прогнозируются сильные дожди.
В субботу, 6 июня, на большей части страны пройдут дожди, местами они окажутся сильными. Также ожидаются грозы. В ночные и утренние часы вероятен слабый туман. Ночью температура воздуха окажется от +10 до +17 градусов, днем — от +18 до +25 градусов. По юго-востоку воздух прогреется до +28 градусов.
В воскресенье, 7 июня, ночью по востоку, а днем во многих районах пройдут дожди. Синоптики предупреждают о сильных осадками местами по восточной части. В отдельных районах вероятны грозы. Возможен слабый туман. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов, по востоку — до +16 градусов. Днем прогнозируется от +19 до +25 градусов.
В понедельник, 8 июня, на большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные и с грозами. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Ночью прогнозируется от +9 до +16 градусов. Днем температура воздуха окажется от +17 до +24 градусов.
Во вторник, 9 июня, в Беларуси также прогнозируется кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны грозы. Возможен слабый туман. Ночью ожидается от +8 до +15 градусов, днем -от +18 до +25 градусов.
В среду, 10 июня, погода существенно не изменится. По-прежнему синоптики прогнозируют кратковременные дожди на большей части территории республики. Местами ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха составит от +8 до +15 градусов, днем — от +20 до +27 градусов. Местами по Беларуси прогнозируется от +18 до +19 градусов.
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