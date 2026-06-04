Сильные затяжные дожди продлятся в Беларуси по 10 июня

В пятницу, 5 июня, по западу страны ожидаются кратковременные дожди. Местами днем по западной части прогнозируются сильные ливни, грозы. Вероятен слабый туман. В дневные часы по западу будет сильный шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +7 градусов по восточной части и до +16 градусов по западной. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.