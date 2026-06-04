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Тысячи школьников Ростовской области написали ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку провели в Ростовской области, экзамен по математике пройдет 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 4 июня, в Ростовской области провели ЕГЭ по русскому языку. На экзамене присутствовали 16,6 тысячи выпускников одиннадцатых классов, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

В течение 3,5 часов ребята выполнили работу из 27 заданий, в том числе написали сочинение.

— Русский язык — обязательный экзамен для получения аттестата и прохождения вступительных испытаний в вузы. Минимальный порог для получения аттестата составляет 24 балла, а для подачи документов на обучение по программам высшего образования — 36 баллов, — рассказала министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

Всего на Дону для сдачи ЕГЭ организовали 122 пункта, три из них — на дому.

Улучшить результаты выпускники смогут в дополнительные дни, 8−9 июля. В это время можно пересдать один из уже написанных предметов. Второй обязательный предмет — математику, будут сдавать 8 июня.

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