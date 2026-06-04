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Мордашов рассказал, что всегда получал хорошую зарплату

Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов рассказал, что всегда получал хорошую зарплату и не испытывал большой нужды в деньгах. По его словам, в юности им двигала «жажда жизни», а сегодня — «жажда созидания». Об этом он заявил в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

Я вообще всегда получал хорошую зарплату или хорошие деньги. Я вот никогда как-то большой нужды в деньгах не испытывал. Мне как-то везло все время.

Алексей Мордашов
генеральный директор холдинга «Севергрупп»

Бизнесмен вспомнил, как начинал работать на заводе. «Я пришел на работу в цех, шокировал коллег, как я теперь понимаю, тем, что я бегал по коридору. Я пришел на место старшего экономиста, где до меня работала дама 70 лет. Она сидела больше, чем ходила. А тут пришел молодой экономист, и он, оказывается, бегает по коридору. Мне нужно было куда-то добраться, и я бегал. То есть у меня просто была жажда жизни», — рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, что мотивирует его сегодня, Мордашов отметил, что главным для него остается стремление к самореализации и созиданию.

«Главное, что движет мною, это жажда созидания. Чтобы после меня осталось. Даже не то чтобы после меня осталось, а чтобы оно росло, жило, развивалось», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Севергрупп».

При этом Мордашов добавил, что по-прежнему стремится к финансовому успеху. «Хотя мы всегда рады заработать еще миллиард. Потому что мы должны быть успешными, потому что мы соревнуемся», — сказал он.

Кроме того, бизнесмен рассказал, что в школе не был отличником, однако вуз окончил без единой четверки и был Ленинским стипендиатом.