Делегация Пермского края принимает участие в ПМЭФ-2026

Сегодня, 4 июня, Пермский край подписал соглашение с Ненецким автономным округом. В рамках сотрудничества округ готов использовать разработки Пермского НОЦ в сфере цифровых технологий, ЖКХ и экологии. Кроме того, глава Прикамья принял участие в деловой сессии. Главными темами обсуждения стало развитие скоростных автомобильных дорог, конкурентоспособной транспортной сети, бесшовной логистики и увеличение скоростных лимитов на федеральных трассах.