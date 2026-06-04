В Ростове переговоры о закупках продукции проведут почти 40 компаний из 16 стран

По словам господина Мурзаева, с 17 по 19 июня в выставочном центре «Арена Экспо» состоится международный форум «ЮгПродТех 2026», главная тема которого «Инновации в пищевой промышленности как средство повышения экспортного потенциала отрасли». В рамках форума состоится международная закупочная сессия. «В Ростов приедут более 35 байеров из 16 государств. В частности, из Турции, стран СНГ и ЕАС, Грузии, Нигерии, Кении, Египта, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана. С российской стороны в сессии будут участвовать представители компаний из 15 субъектов РФ, в том числе и отдаленных. По сути, будет представлена вся европейская часть России», — прокомментировал руководитель ЦПЭ.