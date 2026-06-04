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В подмосковном Электрогорске открыли сквер имени Александра Болошева

Там оборудовали баскетбольную площадку, установили тренажеры и лавочки.

Источник: Национальные проекты России

Сквер имени Александра Болошева открыли в Электрогорске Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Новая общественная территория появилась на Комсомольской улице в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сквер посвятили советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону Александру Болошеву. В честь спортсмена там установили памятник. На территории сквера также оборудовали баскетбольную площадку, установили тренажеры и лавочки, а по периметру — систему освещения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.