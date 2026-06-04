Донские зернотрейдеры впервые за несколько лет получили убыток в 6,8 млрд рублей

Ухудшение ситуации отразилось и на структуре рынка. Число прибыльных компаний за два года сократилось с 272 до 228, тогда как количество убыточных предприятий выросло со 125 до 194. Совокупный убыток таких компаний увеличился более чем в четыре раза — с 2,47 млрд руб. в 2023 году до 10,35 млрд руб. по итогам 2025 года.