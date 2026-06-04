Тамбовская область запустила туристический проект «Неваляшкино» на ПМЭФ-2026

По собственным данным, продукция предприятия представлена практически во всех ритейлерах детских товаров в РФ и странах Таможенного союза. В 2016 году была разработана интерактивная игрушка Next в технологии дополненной реальности. В 2025 году компания вышла на объем 500 тыс. игрушек в год, увеличив показатель на 25%. Связывают это с тем, что тамбовская неваляшка была выбрана главным символом проекта «Новогодняя Россия».