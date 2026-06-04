На ремонт тротуара на улице Лукашова в Калининграде выделили 29,4 млн рублей

На ремонт тротуара на улице Лукашова в Чкаловске выделили 29,4 миллиона рублей. Власти ищут подрядчика для проведения работ. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать тротуар от дома № 21 на Лукашова до пересечения с Калинина. Территория располагается рядом с Козьим лесом. Там приведут в порядок тротуар из плитки и обустроят велодорожку.
Подрядчика определят 18 июня. Работы необходимо выполнить в течение 310 дней с даты заключения контракта.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.
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