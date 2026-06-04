В Горячем Ключе на Кубани прошла ярмарка вакансий для подростков

Школьники смогли не только узнать о доступных вакансиях, но и напрямую пообщаться с потенциальными работодателями: во время экспресс-собеседований они уточнили график, задали вопросы об уровне оплаты и социальных гарантиях. Дополнительно специалисты кадрового центра провели для ребят профориентационное тестирование, а затем проконсультировали их по вопросам трудового законодательства.