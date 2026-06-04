В Горячем Ключе на Кубани прошла ярмарка вакансий для подростков

Ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани!» прошла в Горячем Ключе в Краснодарском крае, сообщили в администрации муниципального образования города. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».
Более 200 школьников посетили ярмарку. Главной частью мероприятия стала встреча ребят с работодателями. В ярмарке приняли участие 12 ведущих организаций города, которые представили 41 вакансию. Все предложения были рассчитаны на подростков и подходили для работы во время каникул или совмещения с учебой.
Школьники смогли не только узнать о доступных вакансиях, но и напрямую пообщаться с потенциальными работодателями: во время экспресс-собеседований они уточнили график, задали вопросы об уровне оплаты и социальных гарантиях. Дополнительно специалисты кадрового центра провели для ребят профориентационное тестирование, а затем проконсультировали их по вопросам трудового законодательства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.