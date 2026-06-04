Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум позволяет найти достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
«Уже четвертый год приезжаем (на ПМЭФ — ред.) и с пустыми руками ни разу еще не уехали. Всегда находим хорошие коммуникации и достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, для работы на государственном секторе. Это различные инвестиционные проекты», — сказал Балицкий.
По его словам, в этом году на полях форума в том числе обсуждались вопросы развития металлургии в Запорожской области.
«Говорили с губернатором Хабаровского края. Уже имеем наработку по металлургии по месторождениям ферромарганца», — сказал Балицкий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.