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Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области

Балицкий: ПМЭФ поможет развитию бизнеса в Запорожской области.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум позволяет найти достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.

«Уже четвертый год приезжаем (на ПМЭФ — ред.) и с пустыми руками ни разу еще не уехали. Всегда находим хорошие коммуникации и достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, для работы на государственном секторе. Это различные инвестиционные проекты», — сказал Балицкий.

По его словам, в этом году на полях форума в том числе обсуждались вопросы развития металлургии в Запорожской области.

«Говорили с губернатором Хабаровского края. Уже имеем наработку по металлургии по месторождениям ферромарганца», — сказал Балицкий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.