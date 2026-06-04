Балицкий рассказал о значении ПМЭФ для Запорожской области

«Уже четвертый год приезжаем (на ПМЭФ — ред.) и с пустыми руками ни разу еще не уехали. Всегда находим хорошие коммуникации и достойных партнеров для развития бизнеса в Запорожской области, для работы на государственном секторе. Это различные инвестиционные проекты», — сказал Балицкий.