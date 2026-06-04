Ученые объяснили, почему при прогнозировании будущего надо рассмотреть несколько сценариев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Участники сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказались в пользу того, чтобы при социально-экономическом прогнозировании использовался сценарный подход, предлагающий несколько вариантов будущего.
«Жизнь развивается очень быстро, и без какой-то оценки того, что будет впереди, мы можем оказаться в ситуации, когда мы не способны не только приспосабливаться, а просто оценивать, что происходит. Но самое главное: оценивать постоянно все факторы у ученых не получается. Но если перед нами лежат несколько сценариев, то попытка выбрать из них оптимальный становится все-таки подъемной», — рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Фурсенко отметил, что единый прогноз, как правило, не выполняется, сценарный подход же кажется более эффективным. «Когда мы предлагаем несколько решений, и когда у нас возникает инструмент, который бы позволил, во-первых, эти несколько решений предлагать, а во-вторых, выбирать уже из них, и если какое-то решение не реализуется, попробовать оценить, почему оно не реализовалось, и почему надо переходить на другую ветвь», — сказал Фурсенко.
Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов сообщил, что МФТИ уделяет большое внимание работе по прогнозированию и привлекает к ней все больше авторитетных экспертов.
«Мы ушли от той идеологии, которая использовалась в более стационарной ситуации. Раньше, когда проводился опрос сотен тысяч экспертов, потом формировалось некое усредненное мнение экспертного сообщества о том, что будет происходить дальше. Сейчас мы применяем сценарный подход, когда формируется несколько сценариев. Когда есть группы экспертов, которые берут на себя ответственность за то, чтобы сформулировать эти несколько сценариев и те граничные условия, которые позволяют переходить от одного сценария к другому, и сформулировать требования к математическим моделям, к алгоритмам, которые позволяют провести цифровизацию этого сценарного подхода», — сказал Ливанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.