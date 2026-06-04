Ученые объяснили, почему при прогнозировании будущего надо рассмотреть несколько сценариев

«Мы ушли от той идеологии, которая использовалась в более стационарной ситуации. Раньше, когда проводился опрос сотен тысяч экспертов, потом формировалось некое усредненное мнение экспертного сообщества о том, что будет происходить дальше. Сейчас мы применяем сценарный подход, когда формируется несколько сценариев. Когда есть группы экспертов, которые берут на себя ответственность за то, чтобы сформулировать эти несколько сценариев и те граничные условия, которые позволяют переходить от одного сценария к другому, и сформулировать требования к математическим моделям, к алгоритмам, которые позволяют провести цифровизацию этого сценарного подхода», — сказал Ливанов.