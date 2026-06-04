Резервисты «БАРС-НН» сбили четыре БПЛА за два дня

Резрвисты «БАРС-НН» за два дня сбили еще четыре беспилотника во время защиты критически важных объектов Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам командира одной из мобильных групп, в борьбе с БПЛА помогает новое вооружение. Оно позволило обезвредить сразу три дрона в кратчайшие сроки.
Еще один беспилотник сбили, когда тот направлялся в сторону стратегически важного предприятия.
Напомним, что 4 июня силы ПВО отразили атаку 25 беспилотников на Нижегородскую область.
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