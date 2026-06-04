Ростовская область и Росагролизинг договорились о сотрудничестве в сфере модернизации АПК

Правительство Ростовской области и АО «Росагролизинг» подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. Документ был подписан губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем и генеральным директором компании Павлом Косовым на площадке Петербургского международного экономического форума.