1,19 млн за авто: машины с пробегом резко подорожали в Волгограде

По данным аналитиков, средняя цена машины с пробегом в мае составила 1,19 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Всего за первые пять месяцев 2026 года владельцев сменили 2,39 млн автомобилей, что также превышает прошлогодние показатели на 6%. При этом импорт подержанных иномарок сократился на 5% — до 35,1 тысячи автомобилей. Чаще всего в Россию ввозили автомобили Toyota, а самой популярной моделью стала Corolla.