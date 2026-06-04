1,19 млн за авто: машины с пробегом резко подорожали в Волгограде

Волгоградская область, как и другие регионы страны, столкнулась с ростом цен на автомобили с пробегом. В России продажи на вторичном рынке в мае 2026 года достигли 524 тысяч машин, что на 7% больше показателя годичной давности. Одновременно выросла и средняя стоимость таких автомобилей.
По данным аналитиков, средняя цена машины с пробегом в мае составила 1,19 млн рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее. Всего за первые пять месяцев 2026 года владельцев сменили 2,39 млн автомобилей, что также превышает прошлогодние показатели на 6%. При этом импорт подержанных иномарок сократился на 5% — до 35,1 тысячи автомобилей. Чаще всего в Россию ввозили автомобили Toyota, а самой популярной моделью стала Corolla.
В мае было продано 524 тысячи автомобилей с пробегом, — следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Для жителей Волгограда эта тенденция означает, что откладывать покупку автомобиля может стать менее выгодно. При выборе машины специалисты советуют внимательно сравнивать цены на вторичном рынке и учитывать, что средняя стоимость уже приблизилась к отметке 1,2 млн рублей.
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