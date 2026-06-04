Продолжительность жизни в Ростовской области достигла 73,5 года

При этом демографическая ситуация продолжает оказывать влияние на рынок труда. Как отметила Татьяна Таютина, за последние пять лет численность трудоспособного населения Ростовской области сократилась почти на 7%, что повышает значимость программ сохранения здоровья и профессионального долголетия работников.