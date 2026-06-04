В подмосковном Краснознаменске построят образовательный комплекс

Образовательный комплекс, в состав которого войдут детский сад и школа, построят в Краснознаменске Московской области. Объект возводится в соответствии с задачами нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Будущий комплекс займет площадь более 7 тыс. кв. м. В одном здании разместятся сразу два образовательных учреждения: школа на 550 учеников и детский сад на 220 мест. Чтобы организовать пространство с учетом возраста детей, здание разделят на несколько функциональных блоков — дошкольный, начальной школы, а также основной и старшей.
Каждый блок получит необходимые помещения для учебы, развития и отдыха. Так, в школьной части предусмотрят учебные классы, кабинеты для предпрофессиональной подготовки, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок и столовую. Для дошкольников оборудуют 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы, а также другие помещения для занятий и повседневного пребывания детей.
Открытие комплекса запланировано на следующий год. Сейчас строительная готовность объекта составляет 53%. На площадке уже возвели основную конструкцию здания и завершили кровельные работы. После этого строители перешли к устройству фасадов и монтажу внутренних инженерных систем. Параллельно началось благоустройство прилегающей территории.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В то же время нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.