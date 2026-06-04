В подмосковном Краснознаменске построят образовательный комплекс

Каждый блок получит необходимые помещения для учебы, развития и отдыха. Так, в школьной части предусмотрят учебные классы, кабинеты для предпрофессиональной подготовки, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок и столовую. Для дошкольников оборудуют 10 групповых ячеек, физкультурный и музыкальный залы, а также другие помещения для занятий и повседневного пребывания детей.