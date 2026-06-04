Какой сегодня праздник: Всемирный день окружающей среды

Всемирный день окружающей среды отмечают ежегодно 5 июня. Это официальный праздник ООН, который призван привлечь внимание к проблемам экологии и вдохновить людей на действия по защите природы. Каждый год выбирают тему и страну-хозяина основных мероприятий. Например, в 2024 году темой было восстановление земель, борьба с опустыниванием и устойчивость к засухе, а в 2018 году акцент делали на борьбе с пластиковым загрязнением. Это один из самых массовых экологических дней в мире: в мероприятиях участвуют миллионы людей более чем в 100 странах.
5 июня также отмечается День эколога — профессиональный праздник российских специалистов в области охраны окружающей среды. Праздник официально учредили в 2007 году по указу Президента РФ. Дату 5 июня выбрали специально, чтобы российский праздник совпадал с глобальной экологической датой ООН — это подчеркивает единство задач по защите природы на национальном и международном уровнях. День эколога напоминает о ключевых задачах, которые стоят перед страной и миром: борьба с загрязнением, сохранение редких видов животных и растений, рациональное использование природных ресурсов и внедрение «зеленых» технологий.
День кетчупа — это повод порадоваться одному из самых популярных соусов в мире и поэкспериментировать с рецептами. Хотя сегодня мы считаем кетчуп «томатным» соусом, так было не всегда. Слово «ketchup» восходит к восточноазиатским соусам: в XVII веке в Европу попал ферментированный соус из анчоусов, грибов, орехов и специй (без томатов). Томатная версия появилась гораздо позже: первые рецепты на основе помидоров встречаются в американских кулинарных книгах начала XIX века. Кетчуп вместе с горчицей стал «классикой» фастфуда: его подают к картошке фри, бургерам и сосискам. Он очень популярен в России, хотя его доля на рынке соусов уступает лидеру — майонезу. По данным на 2025 год, потребление кетчупа в России составляет примерно 1,7 кг на человека в год.