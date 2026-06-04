Какой сегодня праздник: Всемирный день окружающей среды

День кетчупа — это повод порадоваться одному из самых популярных соусов в мире и поэкспериментировать с рецептами. Хотя сегодня мы считаем кетчуп «томатным» соусом, так было не всегда. Слово «ketchup» восходит к восточноазиатским соусам: в XVII веке в Европу попал ферментированный соус из анчоусов, грибов, орехов и специй (без томатов). Томатная версия появилась гораздо позже: первые рецепты на основе помидоров встречаются в американских кулинарных книгах начала XIX века. Кетчуп вместе с горчицей стал «классикой» фастфуда: его подают к картошке фри, бургерам и сосискам. Он очень популярен в России, хотя его доля на рынке соусов уступает лидеру — майонезу. По данным на 2025 год, потребление кетчупа в России составляет примерно 1,7 кг на человека в год.