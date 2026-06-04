Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем

В 2023 году стало известно, что Министерство финансов поддерживает продажу алкоголя в интернете. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр отметил, что данная мера имеет гораздо больше плюсов, чем минусов, однако итоговое решение еще не принято. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о преимуществах и недостатках торговли спиртными напитками в интернете, а также о том, чем это может обернуться для покупателя.