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Росалкогольтабакконтроль выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем

Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею о легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом в четверг, 4 июня, заявил руководитель ведомства Игорь Алешин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Росалкогольтабакконтроль не поддерживает идею о легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом в четверг, 4 июня, заявил руководитель ведомства Игорь Алешин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Это показывает тренд, который сейчас складывается, и рынок его постоянно поднимает, про интернет-торговлю. Но мы против, сразу скажу, потому что это такой скользкий момент, — сказал Алешин.

По его словам, проконтролировать доставку вина и алкоголя сложно. Он отметил, что наибольший скачок нарушений ведомство обнаруживает в попытках торговать алкоголем онлайн. Так, в 2024 году было заблокировано восемь тысяч сайтов, а в 2025 году — уже 25 тысяч интернет-ресурсов, пишет ТАСС.

В 2023 году стало известно, что Министерство финансов поддерживает продажу алкоголя в интернете. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Министр отметил, что данная мера имеет гораздо больше плюсов, чем минусов, однако итоговое решение еще не принято. Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о преимуществах и недостатках торговли спиртными напитками в интернете, а также о том, чем это может обернуться для покупателя.

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