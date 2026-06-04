Суд отправил в колонию калининградского адвоката за перевод 500 рублей на счет ФБК*

Приговором Центрального районного суда калининградскому адвокату с применением статьи 64 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда. Кроме того, в доход государства будет конфискована сумма перечисленных экстремисткой организации денежных средств.