Суд отправил в колонию калининградского адвоката за перевод 500 рублей на счет ФБК*

В Калининграде адвокат получил реальный срок по обвинению в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Судом установлено, в ноябре 2021 года 66-летний мужчина перевел 500 рублей на банковский счет некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*, признанной на территории РФ экстремисткой.
В судебном заседании подсудимый вину не признал. Тем не менее суд квалифицировал его действия по части ч. 1 ст. 282.3 УК РФ — финансирование экстремистской деятельности, а именно предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации.
К смягчающим обстоятельствам суд отнёс пенсионный возраст подсудимого, состояние здоровья его и его матери, положительные характеристики, ведомственные награды.
Приговором Центрального районного суда калининградскому адвокату с применением статьи 64 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда. Кроме того, в доход государства будет конфискована сумма перечисленных экстремисткой организации денежных средств.
Приговор не вступил в законную силу.