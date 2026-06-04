Мордашов назвал условия для успеха в бизнесе

«Если вы хотите, вы можете очень много изучить и стать успешным, если у вас есть энергия», — сказал Мордашов. Также по мнению бизнесмена, существуют универсальные принципы управления, которые работают в разных сферах.
Это уважение к людям, фокус на клиентов, фокус на операционную эффективность, чтобы расходы были маленькими, доходы большими. И все это на базе уважения к людям, развития людей. Эти универсальные принципы позволяют добиться успеха везде.
Мордашов также отметил, что одних общих принципов и энергии для успеха недостаточно: руководитель должен хорошо понимать детали бизнеса, поскольку без этого управленческие решения не работают. Он уточнил, что разбираться в деталях можно разными способами — как через общение с рядовыми сотрудниками, так и с директорами.
Я никогда не производил ни тонны стали, не работал в цехе. Но я очень много времени тратил на то, чтобы разговаривать с теми, кто это делает.
Говоря об управлении разными активами, он рассказал и о своей роли: «У нас везде есть кодекс ценностей, и все эти кодексы я сам обсуждал, проверял, мы вырабатывали вместе. Это очень важная для меня тема».