Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мордашов назвал условия для успеха в бизнесе

Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов заявил, что человек может многому научиться и добиться успеха, если у него есть энергия. Об этом он рассказал в Блогерской студии VK Видео на ПМЭФ-2026.

«Если вы хотите, вы можете очень много изучить и стать успешным, если у вас есть энергия», — сказал Мордашов. Также по мнению бизнесмена, существуют универсальные принципы управления, которые работают в разных сферах.

Это уважение к людям, фокус на клиентов, фокус на операционную эффективность, чтобы расходы были маленькими, доходы большими. И все это на базе уважения к людям, развития людей. Эти универсальные принципы позволяют добиться успеха везде.

Алексей Мордашов
генеральный директор холдинга «Севергрупп»

Мордашов также отметил, что одних общих принципов и энергии для успеха недостаточно: руководитель должен хорошо понимать детали бизнеса, поскольку без этого управленческие решения не работают. Он уточнил, что разбираться в деталях можно разными способами — как через общение с рядовыми сотрудниками, так и с директорами.

Я никогда не производил ни тонны стали, не работал в цехе. Но я очень много времени тратил на то, чтобы разговаривать с теми, кто это делает.

Алексей Мордашов
генеральный директор холдинга «Севергрупп»

Говоря об управлении разными активами, он рассказал и о своей роли: «У нас везде есть кодекс ценностей, и все эти кодексы я сам обсуждал, проверял, мы вырабатывали вместе. Это очень важная для меня тема».