Сборная не досчиталась четырёх футболистов перед игрой с Буркина-Фасо

Товарищеский матч национальной сборной России против Буркина-Фасо, который состоится 5 июня, пройдёт без участия четырёх футболистов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной, расположение команды покинули вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов из «Спартака» и Игорь Дивеев из «Зенита», а также полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас.