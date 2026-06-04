Сборная не досчиталась четырёх футболистов перед игрой с Буркина-Фасо

Товарищеский матч национальной сборной России против Буркина-Фасо, который состоится 5 июня, пройдёт без участия четырёх футболистов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сборной, расположение команды покинули вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев, защитники Даниил Денисов из «Спартака» и Игорь Дивеев из «Зенита», а также полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас.
При этом в Российском футбольном союзе уточнили, что в команду, наоборот, прибыл нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Он не участвовал в предыдущем товарищеском матче с Египтом, который россияне выиграли с минимальным счётом 1:0.
Игра против сборной Буркина-Фасо пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Это будет первая из двух запланированных товарищеских встреч в июне.
Через несколько дней, 9 июня, команда проведёт ещё одну встречу— на этот раз в Калининграде. Соперником станет сборная Тринидада и Тобаго.
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