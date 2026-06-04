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В Златоусте Челябинской области открыли обновленную детскую поликлинику

За ней закреплено 2 тысячи юных жителей города.

Источник: Национальные проекты России

Обновленную детскую поликлинику открыли на улице Калинина в Златоусте Челябинской области, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Работы провели при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Специалисты выполнили внутреннюю отделку, привели в порядок инженерные системы и обновили входную группу. Кроме того, здание оснастили необходимой мебелью и современным оборудованием. Отмечается, что поликлиника уже прошла лицензирование, соответствует всем установленным требованиям и начала прием пациентов.

«За этой поликлиникой закреплено 2 тысячи детей. А в целом по округу — почти 27 тысяч. Считаю очень важным обеспечить им доступ к медицинской помощи в хороших и безопасных условиях», — отметил глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.