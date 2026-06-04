Экспорт зерна из Ростовской области вырос на треть после кризисного года

По данным Россельхознадзора, поставки продовольственной пшеницы из региона выросли на 20% и достигли 1,54 млн тонн. Всего с начала года Ростовская область экспортировала около 4,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что также примерно на треть превышает показатель аналогичного периода 2025 года.