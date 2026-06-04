Врач предупредил о прямой связи жирной пищи и депрессии

Депрессию часто связывают с внутренними переживаниями, но жирная и рафинированная пища может стать прямой причиной начала болезни, предупредил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев. Такой рацион негативно влияет на микробиоту кишечника. Об этом пишет NEWS.ru.