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Глава холдинга «Севергрупп» рассказал, почему он всегда получал хорошую зарплату

Его мотивацией всегда была жажда самореализации и созидания.

Генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов рассказал, почему всегда получал хорошую зарплату и что его мотивировало больше работать. В юности им двигала жажда жизни, а сегодня — жажда созидания.

По словам Алексея Мордашова, он никогда не испытывал большой нужды в деньгах. Первым местом работы для него стал завод — с первых дней будущий глава «Севергрупп» шокировал старших коллег.

«Я пришел на место старшего экономиста, где до меня работала дама 70 лет. Она сидела больше, чем ходила. А тут пришел молодой экономист, и он, оказывается, бегает по коридору. Мне нужно было куда-то добраться, и я бегал. То есть у меня просто была жажда жизни», — отмечает Мордашов.

Отвечая на вопрос о мотивации сегодня, он подчеркнул, что довольно часто задумывается над ответом. Сейчас Алексеем Мордашовым движет драйв, жажда самореализации и созидания. Главным, по словам главы холдинга, является то, чтобы после него что-то росло, жило и развивалось".

Мордашов также рассказал, что в школе не был отличником, зато вуз закончил без единой четверки. Кроме того, он даже был Ленинским стипендиатом.

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