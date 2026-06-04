Глава холдинга «Севергрупп» рассказал, почему он всегда получал хорошую зарплату

«Я пришел на место старшего экономиста, где до меня работала дама 70 лет. Она сидела больше, чем ходила. А тут пришел молодой экономист, и он, оказывается, бегает по коридору. Мне нужно было куда-то добраться, и я бегал. То есть у меня просто была жажда жизни», — отмечает Мордашов.