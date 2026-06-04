Получены первые изображения потока горячей материи, выбрасываемого Sgr A*

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Американские астрономы получили первые изображения едва заметного потока горячей материи, выбрасываемого сверхмассивной черной дырой Sgr A* в центре Млечного Пути. Обнаружение этого «звездного ветра» подтвердило прогнозы теоретиков полувековой давности, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета (NWU).
«Если черная дыра существует не в полном вакууме, то она по определению должна вырабатывать даже очень слабый звездный ветер. Нам впервые удалось увидеть этот поток материи для сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, чего в прошлом не удавалось достичь астрономам за более чем 50 лет наблюдений», — заявил доцент NWU Марк Горски, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Астрономы впервые «увидели» эти выбросы в рамках сверхдолгих наблюдений за окрестностями Sgr A* при помощи микроволнового телескопа ALMA, установленного в высокогорной обсерватории Чахнантор в чилийской части пустыни Атакама. Данный телескоп способен улавливать микроволновое излучение, вырабатываемое движущимися холодными молекулами угарного газа, концентрация которых должна быть особенно низкой внутри «звездного ветра» черной дыры.
Руководствуясь этой идеей, Горски и его коллеги объединили данные, которые были получены ALMA за последние пять лет при наблюдениях за различными объектами, расположенными на расстоянии до 16 световых лет над и под диском Млечного Пути. На этих коллективных снимках астрономы увидели гигантские конусообразные зоны пустоты длиной примерно в три световых года, в которых почти не было молекул угарного газа.
«В этих регионах космоса отсутствуют огромные массы холодного газа. Проведенные нами расчеты показывают, что для образования подобных пустот и их разогрева необходимо огромное количество энергии, которое просто не могут выработать местные звезды. Все это говорит о том, что их “родителем” является сверхмассивная черная дыра, расположенная там же, где находятся вершины найденных нами конусов», — добавил Горски.
Размеры этих структур, их спиралевидная внутренняя структура и масса указывают на то, что они непрерывно формировались в результате движения «звездного ветра» Sgr A* на протяжении как минимум 20 тыс. лет. Это подтверждает необычайно спокойный характер черной дыры в центре Млечного Пути по сравнению с аналогичными объектами в других спиральных галактиках, подытожили Горски и его коллеги.
О черной дыре в центре Галактики.
В центре нашей Галактики расположена сверхмассивная черная дыра Sgr A*, превосходящая по массе Солнце примерно в четыре миллиона раз. Помимо ранее обнаруженных эпизодических вспышек и других проявлений активности, она в теории должна вырабатывать постоянный «звездный ветер» — поток из ионов и молекул горячего газа, который выбрасывается и разгоняется притяжением этого невидимого объекта.
В последнюю половину столетия ученым не удавалось его обнаружить, что астрономы связывали с необычно спокойным характером Sgr A* или некими пока не открытыми уникальными особенностями центра Галактики. При этом ученые обнаружили следы движения этого ветра в межгалактической среде на расстоянии в десятки тысяч световых лет от Млечного Пути, что постоянно подогревало интерес к поиску современных следов этого «звездного ветра».