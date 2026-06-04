Получены первые изображения потока горячей материи, выбрасываемого Sgr A*

Руководствуясь этой идеей, Горски и его коллеги объединили данные, которые были получены ALMA за последние пять лет при наблюдениях за различными объектами, расположенными на расстоянии до 16 световых лет над и под диском Млечного Пути. На этих коллективных снимках астрономы увидели гигантские конусообразные зоны пустоты длиной примерно в три световых года, в которых почти не было молекул угарного газа.